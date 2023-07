Governo: Schlein, 'Santanché riferirà in una sola Aula ma ci sarebbe ancora bicameralismo'

Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - "Tralasciamo le ipocrisie di un governo che mentre dice che il lavoro povero non esiste, ha anche da rispondere per una ministra che pare che non pagasse i suoi lavoratori e i fornitori. La ministra Santanché finalmente verrà a riferire in Aula, in una...

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – "Tralasciamo le ipocrisie di un governo che mentre dice che il lavoro povero non esiste, ha anche da rispondere per una ministra che pare che non pagasse i suoi lavoratori e i fornitori. La ministra Santanché finalmente verrà a riferire in Aula, in una delle aule, quando noi chiedevamo due, perché c'è ancora un bicameralismo in Italia ma evidentemente chiedevamo troppo". Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla tavola rotonda 'Inflazione e salari: quali politiche?' presso la sala lauree Scuola di economia e studi aziendali di Roma Tre.