Governo: Schlein, sfiducia Santanché? L'ascolteremo e valuteremo'**

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – La ministra Daniela Santanché "deve riferire su cose molto gravi che la riguardano": "non ci può essere una ministra che ha 3 mln di debiti verso lo Stato, in un altro Paese si sarebbe già dimessa". Mozione di sfiducia dunque? "Intanto riferisca, è già grave venga solo al Senato e non alla Camera. L'ascolteremo e poi valuteremo cosa fare". Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein intervenendo ad Agorà Estate, su Rai3.