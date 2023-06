Governo: Schlein, 'sfiducia su Santanchè? Intanto ascoltiamo cosa ha da dire'**

Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Aspettiamo la Santanchè in aula, non abbiamo capito quando verrà per rispondere non a noi ma all'Italia. Il Pd ha presentato anche una interrogazione: può un ministro avere un debito con lo Stato? In Italia e in Europa ministri si sono dimes...

Roma, 26 giu (Adnkronos) – "Aspettiamo la Santanchè in aula, non abbiamo capito quando verrà per rispondere non a noi ma all'Italia. Il Pd ha presentato anche una interrogazione: può un ministro avere un debito con lo Stato? In Italia e in Europa ministri si sono dimessi per fatti ben meno gravi". Lo ha detto Elly Schlein a Oggi è un altro giorno, su Raiuno, aggiungendo: "Una mozione di sfiducia? Un passo alla volta, intanto venga a riferire, ascoltiamo cosa ha da dire. Fa piacere che con noi a chiederlo ci siano anche arrivati Lega, FI e, con estremo ritardo, la Meloni".