Governo: scontro su delega fiscale, la Lega si sfila e Draghi avverte 'Salvini deve spiegare'** (2)

(Adnkronos) – Salvini protesta infatti perché nella legge delega non c’era quanto previsto dall’accordo politico e per il ritardo nella consegna del testo. “La delega fiscale non è l’oroscopo, non va bene che i ministri leggano il testo mezz’ora prima del Consiglio dei ministri.

È un metodo che va cambiato”, lamenta, mentre diversi ministri, lontano dai taccuini, ricordano come il metodo Draghi è lo stesso da sempre: "guarda caso proprio oggi Salvini solleva la questione", lamenta un ministro del fronte progressista.

Di fatto, però, il leader leghista non le manda a dire. Ribadisce il suo no a una “delega in bianco” alla riforma del catasto. “I ministri della Lega hanno deciso di non votare la delega fiscale, io condivido.

Mi hanno raccontato che nel corridoi gli altri ministri dicevano ‘avete ragione’, poi però per paura o ipocrisia hanno alzato la manina e votato. La Lega non abbassa la testa”. Le nuvole si addensano su Palazzo Chigi, tanto che il segretario del Pd Enrico Letta convoca al Nazareno i ministri dem, con i capogruppo e i vicesegretari, per valutare l'ennesimo strappo del Carroccio.

"Non credo che le elezioni abbiano in qualche modo indebolito il governo ma non so nemmeno se lo abbiano rafforzato – dice Draghi rispondendo alle domande dei cronisti prima di partire alla volta di Lubiana, per un summit informale con i colleghi dell'Ue -.

So che oggi tanti articoli dicono che il governo è vincitore, ma devo capirne bene la logica. Allo stesso tempo non mi pare indebolito". Ma non tutti, al governo, sono così ottimisti: la deadline di febbraio, quando ci sarà da scegliere il nuovo Capo dello Stato, sembra intimorire i più grandi sostenitori della linea di continuità di Draghi a Palazzo Chigi. "E' ancor peggio di quel che sembra, qui si inizia a ballare e ne vedremo delle belle…", confida un ministro lasciando la sede del governo.