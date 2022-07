Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Non capisco perché chi dovrebbe lavorare a rendere più forti le imprese che rappresenta passi, invece, il suo tempo a mandare a quel paese i ministri che gli capitano a tiro. Non penso si costruisca niente così, non penso si cambi niente né si rappresenti nessuno utilmente così".

Così Filippo Sensi del Pd su twitter.