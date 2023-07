Governo: Silvestri, 'chiesi che Santanché riferisse alla Camera, forse Foti non ricorda'

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - “Leggo che secondo il presidente Foti nell’ultima capigruppo non sarebbe stata avanzata la richiesta di ascoltare la ministra Santanchè in Aula. Gli ricordo che io personalmente ho chiesto al presidente della Camera di convocare una capigruppo per cale...

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Leggo che secondo il presidente Foti nell’ultima capigruppo non sarebbe stata avanzata la richiesta di ascoltare la ministra Santanchè in Aula. Gli ricordo che io personalmente ho chiesto al presidente della Camera di convocare una capigruppo per calendarizzare l’informativa della ministra. In quell’occasione il ministro Ciriani ci ha riferito dell’intenzione di Santanchè di non venire in Aula, ma che, viste le mie sollecitazioni, le avrebbe chiesto la disponibilità a ripensarci. Da allora siamo rimasti in attesa di una risposta che non è mai arrivata. Evidentemente il presidente Foti non ricorda bene quanto è accaduto”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.