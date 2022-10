Roma, 25 ott. (askanews) – “Spero non ripropongano schemi passati, sono preoccupato perché nel governo vedo tante facce già viste, speriamo che non ripropongano quel tipo di cultura anche per i diritti civili”.

Così Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera prima del voto di fiducia a Giorgia Meloni.

“Il Parlamento è fatto per dialogare – ha aggiunto – il M5S farà un’opposizione costruttiva, siamo qui per dialogare ma anche per difendere valori”.