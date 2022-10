Governo: Sisto, 'mandarsi a quel paese è un must tra amici'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Il mancato voto di Forza Italia per l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato è stato un gesto di affetto e protezione nei confronti di Silvio Berlusconi che lamentava di non essere stato trattato bene nelle trattative per la formazione del governo Meloni".

Così il senatore di Fo, Francesco Paolo Sisto, ospite del Caffe della domenica di Maria Latella su Radio 24.

"Fra amici mandarsi a quel paese è un must, episodi così devono accadere per rafforzare la coalizione, la mancanza di sottotitoli legittima altro, una virgola viene scambiata per punto esclamativo. Condivido la stessa passione calcistica con Ignazio".