Milano, 14 lug.(Adnkronos) – "In un momento in cui le nostre imprese stanno sostenendo la ripresa economica, alla luce delle difficoltà degli approvvigionamenti energetici e del gas, servono la credibilità e la concretezza che hanno contraddistinto il governo Draghi". Lo scrive in un tweet il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, commentando la crisi di governo.

"Contro l'instabilità -conclude Spada- confidiamo nel presidente Mattarella.