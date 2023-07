Governo: Spagnolli (Autonomie), 'auguro il meglio a Santanchè ma vicenda imbarazzante'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Al di là dei possibili risvolti giudiziari, su cui le auguro il meglio, questa vicenda ha dentro tanti elementi di criticità da essere fonte di imbarazzo per quelli che hanno costruito le proprie fortune politiche sulla contrapposizione tra quelli che n...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Al di là dei possibili risvolti giudiziari, su cui le auguro il meglio, questa vicenda ha dentro tanti elementi di criticità da essere fonte di imbarazzo per quelli che hanno costruito le proprie fortune politiche sulla contrapposizione tra quelli che non hanno mai lavorato in vita loro e i cosiddetti uomini del fare". Lo ha affermato il senatore del Gruppo delle Autonomie Luigi Spagnolli, dopo l'informativa del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.