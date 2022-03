Governo: Tajani, 'con Draghi al 100% ma senza mettere da parte temi decisivi per FI'

Roma, 15 mar (Adnkronos) – "Draghi ha il 100% della nostra fiducia, continuiamo a pensare che sia l’unico in grado di far convivere questa maggioranza eterogenea per affrontare l’emergenza economica e anche quella alle porte legata alla guerra. Non vediamo problemi di tenuta del governo".

Lo dice Antonio Tajani al Corriere della sera.

"Ma non si può pensare che alcuni temi costitutivi per il nostro partito siano completamente messi da parte. E non si può pensare che un Parlamento non abbia la possibilità di esprimersi in qualche modo su temi peraltro non fondanti per il governo -spiega il vice presidente e coordinatore di Forza Italia-. Noi abbiamo votato per un aumento da mille a 2mila euro dell’uso del contante e chiedevamo che fosse eliminato un comma di un articolo della delega fiscale sul catasto, perché crediamo che Draghi non abbia intenzione di aumentare le tasse sulla casa ma crediamo meno che, dal 2026 in poi, nessuno voglia farlo".

"Noi non siamo né schiacciati a destra né a sinistra, abbiamo le nostre posizioni. Che non solo vanno rispettate, ma impediscono al governo di avere una connotazione troppo sbilanciata a sinistra, come a volte accade", dice ancora Tajani.