Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Sarebbe da irresponsabili mettere a repentaglio il governo in questo momento, e se il primo gruppo in Parlamento uscisse dalla maggioranza l'esecutivo sarebbe a rischio, ma penso che in ogni caso Draghi dovrebbe andare avanti comunque anche senza il M5S.

È la sinistra che mette a repentaglio il governo, checché ne dica Letta, sono i suoi alleati a creare problemi". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ad Affaritaliani.it.