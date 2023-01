Governo, Tajani: Fi spina nel fianco? Noi affidabili e leali

Roma, 25 gen. (askanews) – “Io commento le notizie. I titoli e le chiacchiere non devono essere commentati altrimenti alimentiamo polemiche che non esistono. Noi lavoriamo seriamente, siamo parte di questo governo, siamo seri, credibili, affidabili e soprattutto leali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a chi gli chiedeva se Forza Italia sia una “spina nel fianco” di Giorgia Meloni, come riportato da alcuni organi di stampa.