Governo: Tajani, 'leali ma facendo valere nostre posizioni'

(Adnkronos) – "I nostri alleati possono dormire sonni tranquilli: non vogliamo creare problemi al Governo, che deve durare cinque anni per dare le risposte che gli italiani si aspettano. Questo è il nostro compito e lo vogliamo onorare. Siamo sempre stati leali e lo saremo, pur facendo valere le nostre posizioni, perché il centrodestra è composto da forze diverse, e non è un partito unico". Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.