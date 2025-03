Governo, Tajani: non c'è bisogno di chiarimenti con Salvini

Roma, 25 mar. (askanews) – “Non c’è bisogno di alcun chiarimento” con il vicepremier Matteo Salvini nel prossimo Consiglio dei ministri. “Noi siamo tre forze politiche che sono alleate dal 1994, quindi possiamo avere alcune posizioni diverse. Poi, quando si tratta di decidere, si fa sempre una sintesi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa di Forza Italia convocata stamane nella sede del partito per presentare le prossime iniziative di Fi.

“Forza Italia – ha spiegato Tajani – è una forza liberale, cristiana, riformista, garantista, europeista ed atlantista. Lo abbiamo sempre detto, lo sanno tutti, quindi è normale che possono esserci posizioni diverse” rispetto alla Lega. “Noi siamo parte della famiglia del Partito popolare europeo. La diversità non ci impedisce affatto di essere leali. Noi abbiamo un patto sottoscritto con gli elettori da trent’anni” anche se “siamo in due famiglie diverse in Europa”.

“Ci parliamo sempre con Salvini – ha sottolineato Tajani rispondendo a un’altra domanda – ci sono posizioni diverse perché apparteniamo a famiglie politiche diverse ma non viene mai meno la coesione dell’alleanza, sennò saremmo un partito unico. L’importante è fare sintesi, come ha dimostrato il voto alla Camera e al Senato. Noi siamo leali ma ribadiamo la nostra la nostra identità che è un’identità popolare”.