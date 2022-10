Governo: Tajani, 'è politico, se poi ci sarà qualche tecnico di qualità bene'

Roma, 3 ott (Adnkronos) – Tensioni sui tecnici nel governo? "Ricostruzioni giornalistiche che non trovano riscontro". Lo ha detto Antonio Tajani a Radio 24.

"Noi abbiamo solo detto che questo è un governo politico, se c'è qualche personalità di rilievo che può rientrare nel progetto, bene.

E' la qualità che conta -ha sottolineato il coordinatore di FI-. E' ovvio che questo è un governo politico, se poi ci sarà qualche non politico non sarà un problema. Ma non ci sono scontri, il centrodestra è coeso"