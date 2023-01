Governo, Tajani: "Sostegno leale di Forza Italia, avanti 5 anni"

Roma, 15 gen.

(Adnkronos) – "Nessuno può mettere in dubbio il sostegno, leale e determinato di Forza Italia al governo di centro-destra eletto liberamente dai cittadini italiani. Il Presidente Silvio Berlusconi, fondatore e padre politico del progetto che ha portato nuovamente alla guida dell’Italia una coalizione alternativa alla sinistra, ha sempre incoraggiato l’attuale governo. E, come tutti noi di Forza Italia, ritiene indispensabile che questo esecutivo rimanga in carica almeno per i prossimi cinque anni".

Lo dichiara in una nota il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

"L’obiettivo è quello di trasformare in realtà gli impegni presi in campagna elettorale con gli Italiani. E tutto ciò si può realizzare grazie ai più che positivi rapporti di amicizia che legano il nostro leader a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini. Forza Italia continuerà a difendere, come ha sempre fatto, le scelte condivise adottate dal governo, senza venire mai meno ai principi liberali, cristiani, garantisti che la caratterizzano", conclude.