Governo: Taruffi (Pd), 'Santanchè si dimetta per bene Paese'

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – “La ministra Santanchè dovrebbe dimettersi. Nuove rivelazioni riportate oggi dal quotidiano Il Domani danno una quadro ancora più grave della situazione, tra debiti, mutui e dipendenti trasferiti per coprire le malefatte. Si parla di circa tre milioni di debiti nei confronti dello Stato, un fatto davvero inaccettabile per una ministra che quello stesso Stato rappresenta. In un altro paese avrebbe già lasciato il suo incarico, come già accaduto in passato, invece la ministra Santanchè e il governo continuano a far finta di niente. Cos’altro dobbiamo aspettarci? Venga in aula e di dimetta. Faccia onore al ruolo che rappresenta per il bene e l’onore del paese e di tutti gli italiani”. Così Igor Taruffi, responsabile organizzazione della segreteria del Pd.