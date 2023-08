Governo: Taxi, aerei, intercettazioni, banda ultra larga, alle 17 Consiglio dei ministri**

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Il decreto legge in materia di taxi e costo dei voli, quello sull'uso delle intercettazioni per quanto riguarda i reati legati all'associazione a delinquere per mafia dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione, contenente anche norme per il contrasto agl...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Il decreto legge in materia di taxi e costo dei voli, quello sull'uso delle intercettazioni per quanto riguarda i reati legati all'associazione a delinquere per mafia dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione, contenente anche norme per il contrasto agli incendi boschivi, sono i temi confermati all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 17 a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche un'informativa sulla nuova Strategia nazionale per la Banda ultra larga 2023-2026.

Il provvedimento in materia di giustizia conterrà anche disposizioni su processo civile, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche e sul personale della magistratura del ministero della Giustizia e di quello della Cultura.

La riunione esaminerà in sede preliminare anche un nuovo disegno di legge proposto dal ministro delle Riforme per l'abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921–1946. In discussione poi un disegno di legge proposto dal ministro per l'Agricoltura e la sovranità alimentare per l'istituzione del Premio di Maestro dell’arte della cucina italiana e l'avvio dell'esame del disegno di legge delega per la revisione delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

All'ordine del giorno anche l'esame preliminare di tre Dpcm contenenti, rispettivamente, modifiche al regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero dell’Interno; Regolamento di riorganizzazione del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; modifiche al regolamento di organizzazione del ministero della Transizione ecologica.