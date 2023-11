Governo: terminato incontro tra Meloni e sindacati forze armate e di polizia**

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - E' terminato a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giorgia Meloni le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco in vista dell’esame in Consiglio dei ministri dei provvedi...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – E' terminato a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giorgia Meloni le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco in vista dell’esame in Consiglio dei ministri dei provvedimenti in materia di sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La riunione è durata circa quattro ore, iniziata intorno alla 10.45 è stato interrotto per una serie di break di pochi minuti.

Per il governo erano presenti i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, della Difesa, Guido Crosetto, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e i sottosegretari, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.