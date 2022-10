Governo, Terzo segreto di satira: mi auguro sinistra si ritrovi

Modena, 23 ott. (askanews) – “Spero di ritrovare la sinistra, ultimamente mi sembra di avere due mani destre anche perché non capisco più da che parte sia andata”. Lo ha detto Marco Ripoldi, attore e comico del Terzo segreto di satira, a margine del suo speech “Cosa vuoi fare da grande” a FestiValori, il festival della finanza etica in corso a Modena.

“Oggi hanno fatto la squadra, anzi la formazione per scendere in campo” ha spiegato Ripoldi nel giorno del giuramento del nuovo governo di Giorgia Meloni.

“Che effetto fa? Era da un po’ di anni che aspettavamo questo momento, prima o poi doveva arrivare”.

“Io mi auguro che la sinistra, visto che ha sempre detto che è brava a fare opposizione, approfitti di ritrovarsi – ha proseguito l’attore -. Spero di ritrovare la sinistra, ultimamente mi sembra di avere due mani destre anche perché non capisco più da che parte sia andata. In bocca al lupo a tutti quanti e un saluto a tutte le persone che non sono ricattabili”.

“Io da bambino ho deciso che volevo fare come mio nonno, il pensionato – ha aggiunto Ripoldi -. Sappiamo che è una professioni andata in via d’estinzione, quelli della mia età non la raggiungeranno mai. Ho avuto una crisi iniziale, mi stavo perdendo per strada, ma poi mi sono inventati tirocini in teatro e al cinema e oggi sono qua per dare senso alla mia professione”.