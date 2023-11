Governo: torna il 'premier time' al Senato, Meloni risponde dall'Ucraina alle pensioni

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Torna il 'premier time', domani, al Senato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella seduta della mattina (al via alle 12 ma al primo punto dell'Odg c'è l'elezione del vice presidente di palazzo Madama) risponderà alle interrogazioni presentati dai vari gruppi parlamentari.

In particolare, i senatori Biancofiore e De Poli interrogano la premier sul 'sostegno all'occupazione femminile e alla natalità'; i senatori Unterberger, Spagnolli, Patton 'sulla riforma della procedura di modifica degli statuti delle autonomie speciali'; i senatori Renzi, Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto sulla 'crescita economica del paese e le politiche congiunturali'; il senatore De Cristofaro sulle 'politiche di tutela contro gli eventi climatici estremi e per la messa in sicurezza del territorio'.

Ancora, i senatori Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Galliani, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin sulle 'iniziative a sostegno di lavoratori e famiglie; il senatore Patuanelli 'sull'attuale posizione del governo italiano rispetto al conflitto in ucraina e alle principali crisi internazionali'; il senatore Romeo sulle 'misure in materia di sicurezza, in particolare nei contesti urbani'; i senatori Boccia, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Nicita sulle 'nuove iniziative normative in materia pensionistica'; i senatori Malan, Speranzon, Balboni, Sallemi, Zedda, Pera, Spinelli, Lisei, Della Porta, De Priamo, Menia, Barcaiuolo, Mieli sul 'protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di immigrazione'.