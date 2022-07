Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Ogni problema è un'opportunità. Quindi trasformiamo la crisi di Governo in un'occasione unica di andare avanti senza i grillini. Liberiamoci per sempre di chi al lavoro ha preferito il reddito di cittadinanza”. Così in un tweet il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti.