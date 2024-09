Governo: Trancassini (Fdi), 'occorre politica 'sartoriale' per le aree interne'

Roma, 10 sert. (Adnkronos) – ''Negli ultimi anni, le aree interne, sono diventate sempre più un argomento di confronto politico, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti per i progetti di sviluppo socioeconomico di questi territori dopo eventi catastrofici come il sisma o le alluvioni, che accentuano i divari già esistenti con le altre aree della Nazione. Ogni volta che accade, scopriamo nuove realtà straordinarie, molto diverse tra loro, che custodiscono tradizioni e identità da proteggere e valorizzare. Per questo auspico la creazione di un Dipartimento per le aree interne che se ne occupi sistematicamente, e non in emergenza, mettendo in campo delle politiche di sviluppo ‘sartoriali’, cucite su misura in base alle specificità di ogni territorio, per combattere i fenomeni dello spopolamento e della carenza dei servizi”. Lo dichiara in una nota il questore della Camera, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini.