Governo: Tripodi (Fi), 'grazie a Tajani mondo ci guarda con ammirazione'

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Silvio Berlusconi è uno statista che sarà nei libri di storia. In tutti voi, giovani di Forza Italia, vedo la parte bella dell’essere berlusconiani: siete veri, sinceri, non avete paura del futuro". Così Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri, intervenendo ad “Azzurra Libertà”, la festa di Forza Italia giovani in corso a Gaeta.

"Quando leggo che siamo finiti, sorrido. Noi rimarremo qui, con l’insegna di Forza Italia, che oggi è segno di buon governo, come è stato negli ultimi 30 anni, e rimarremo saldamente ancorati nel centrodestra, che rispecchia fortemente i nostri valori e i valori del nostro fondatore – spiega -. Valori che hanno fatto scuola, anche in politica estera, in Italia e nel mondo: l’atlantismo, l’europeismo, una linea politica chiara e definita che ci proietta nel futuro e vede le cancellerie di tutto il mondo guardare al nostro paese con ammirazione. Siamo affidabili, abbiamo un ministro degli Esteri che è anche il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che è la figura più autorevole che l’Italia potesse esprimere". "Siamo pronti a realizzare il Piano Mattei per l’Africa, siamo stati interlocutori per quando riguarda la ridefinizione dei rapporti con la Cina, siamo guardati con grande considerazione. Il nostro governo è basato su una cosa che negli ultimi anni era sparita: la competenza", conclude Tripodi.