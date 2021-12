Governo: Unterberger (Aut), 'detto a Draghi che deve rimanere, ha sorriso ma non ha detto sì'

Roma, 1 dic (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto a Draghi di rimanere fino alla fine della legislatura per non mettere in pericolo tutto ciò che di buono è stato iniziato e che deve essere portato fino alla fine". Lo ha detto lasciando palazzo Chigi la senatrice Julia Unterberger, che stamattina ha incontrato il premier con il gruppo delle Autonomie per fare il punto sulla manovra.

"Da quando c'è lui e ha fatto la sua campagna di vaccinazioni l'immagine dell'Italia è completamente cambiata -ha spiegato la presidente del gruppo Autonomie del Senato-. In Germania scrivono del modello italiano, questo a noi fa piacere. Gli abbiamo fatto i complimenti, lui è molto simpatico, ha subito minimizzato e detto grazie. Gli abbiamo detto che per portare avanti tutto quello che ha iniziato così bene e per l'immagine all'estero dell'Italia così buona deve rimanere fino al 2023.

Si è messo ha a ridere ma non ha detto sì".