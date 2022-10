Governo: Veltroni, 'vedremo se destra Meloni alla Trump o alla Bolsonaro'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Dai comportamenti di Giorgia Meloni dipenderà l'evoluzione della Destra in Italia. Si vedrà se deciderà di avere un profilo trumpiano, o alla Bolsonaro, cioè quello di una destra eversiva oppure se adotterà una fisionomia da forza conservatrice.

Ma ad oggi non abbiamo nessun elemento per dirlo". Così Walter Veltroni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Quello che è certo è che l'Italia ha di fronte a sé mesi durissimi e chiunque abbia la testa sulle spalle non ha interesse a spaccare ulteriormente il Paese".