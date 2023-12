Governo: verso Cdm domani, in preconsiglio dlgs giochi e su fisco (2)

(Adnkronos) - Tra le altre misure sul tavolo, anche il dlgs sul testo unico dei servizi di media audiovisivi e il dlgs sui compiti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati. Infine, il preconsiglio esaminerà il decreto del Presidente de...

(Adnkronos) – Tra le altre misure sul tavolo, anche il dlgs sul testo unico dei servizi di media audiovisivi e il dlgs sui compiti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati. Infine, il preconsiglio esaminerà il decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di modifica del regolamento per l'esecuzione del codice di navigazione e lo schema di dl sul regolamento per la disciplina delle procedure di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria, il percorso di formazione iniziale, la progressione di carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale del personale medico del corpo.