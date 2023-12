Governo: verso Cdm domani, in preconsiglio dlgs giochi e su fisco

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi domani in mattinata. All'ordine del giorno della riunione preparatoria del Cdm -il cosiddetto preconsiglio- figurano lo schema di disegno di legge recante delega per la semplificazione dei procedimenti amministrat...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi domani in mattinata. All'ordine del giorno della riunione preparatoria del Cdm -il cosiddetto preconsiglio- figurano lo schema di disegno di legge recante delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazione di Polizia, un ddl di ratifica ed esecuzione del protocollo di gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, stretto a Madrid il 21 gennaio 2008, nonché un altro ddl di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

E ancora: un dlgs recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge agosto 2022, n.118; un dlgs in materia di riordino del settore dei giochi e lo schema di dlgs di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. All'odg del preconsiglio figurano inoltre il dlgs di attuazione della primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. (segue)