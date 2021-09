Governo: verso Cdm domani, possibile dl anti-delocalizzazioni (2)

(Adnkronos) – All'ordine del giorno dovrebbero figurare misure su incendi, con fondi ad hoc, e trasporti. Il Cdm dovrebbe quindi tenersi, anche se l'approdo del decreto anti-delocalizzazioni risulta tutt'ora in forse nell'attesa di trovare la quadra definitiva sul testo. Che, a quanto di apprende, dovrebbe applicarsi ad aziende con almeno 250 dipendenti, introducendo obblighi per le imprese che decidono di chiudere un sito produttivo in Italia, prevedendo la predisposizione di un piano ad hoc per limitare le ricadute produttive e occupazionali, con politiche attive nella gestione degli esuberi.

In caso di mancata predisposizione del piano, scatterebbero le sanzioni, a partire dallo stop ai contributi e ai finanziamenti pubblici.