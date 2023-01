Governo: verso nuovo Cdm domani, misure su anziani legate a Pnrr, in forse sicurezza

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Potrebbe tornare a riunirsi già domani, dopo la riunione nella serata di ieri, il Consiglio dei ministri. Attese le misure volte a introdurre politiche in favore delle persone anziane, in attuazione delle missioni 5 e 6 del PNRR in materia di assistenza agli anzian...

(Adnkronos) – Potrebbe tornare a riunirsi già domani, dopo la riunione nella serata di ieri, il Consiglio dei ministri. Attese le misure volte a introdurre politiche in favore delle persone anziane, in attuazione delle missioni 5 e 6 del PNRR in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti. Approvata nell'ultimo Cdm Draghi, la riforma sulla terza età non è stata convertita, dunque la 'palla' torna ora nel campo dell'attuale esecutivo.

Sempre nella riunione di domani, inoltre, potrebbero trovare spazio le norme sulla sicurezza messe in stand by per agevolare la strada dell'ultimo decreto sui migranti, approvato lo scorso 28 dicembre.

Si tratta delle norme su baby gang, taser e violenza sulle donne inizialmente attese in un unico maxi-decreto, dove avrebbero dovuto trovare spazio anche le misure sulle ong, poi approvate da sole, in un unico dl.

Intanto è in corso a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza proprio sul tema dei migranti e della sicurezza: oltre al premier Giorgia Meloni, ai due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sono presenti anche i vertici dell'Intelligence.