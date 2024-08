Governo: vertice maggioranza, 'rinnovato patto coalizione, azione efficace e concreta'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Nel vertice del centrodestra a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, "i leader hanno rinnovato il patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell’azione di governo. Un bilancio positivo sostenuto da dati macroeconomici incoraggianti, a partire dal buon andamento della crescita dell’occupazione. È stata ribadita l’unità della coalizione e sono determinati a continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini". Così in una nota congiunta del centrodestra diramata a fine vertice.