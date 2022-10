Governo: Zanella, 'da Verdi e Sinistra no a fiducia'**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Noi di Verdi-Sinistra voteremo contro la fiducia". Così Luana Zanella di Alleanza verdi e Sinistra intervenendo in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sulla fiducia la governo Meloni.

"L'idea di paese che le dichiarazioni programmatiche prefigurano destano in noi grande preoccupazione, per questo staremo in guardia dentro e fuori il Parlamento a difesa della libertà e delle conquiste democratiche.

Non metterete mano alle 194, bene. Ma l'autodeterminazione delle donne va sempre salvaguardato. Il desiderio di maternità va sostenuto ma anche fuori dalla famiglia tradizionale".