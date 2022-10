Governo: Zingaretti, 'Meloni? Da lei aspetto soluzioni, ora non basta dire cosa non va'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Il populismo e la destra populista raccoglie i voti rappresentando i problemi, raramente offrendo soluzioni sui problemi che denuncia. Quello che chiedo è dare soluzione ai problemi degli italiani e noi questa soluzioni le valuteremo, ma vogliamo capire quali sono.

Quando si governa è tutto diverso, non basta stare sui palco e denunciare problemi. Io non considero Giorgia Meloni una nemica, ma un'avversaria. Io riconosco a lei non solo il diritto di governare ma anche lo status di avversaria politica e le chiedo soluzioni". Così Nicola Zingaretti a Controcampo sul sito del Messaggero.