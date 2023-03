Gp Arabia Saudita, penalizzazione per Ferrari di Leclerc: l'annuncio

Jeddah, 15 mar. - (Adnkronos) - La Ferrari di Charles Leclerc penalizzata sulla griglia del Gp in programma domenica in Arabia Saudita. Sulla rossa del monegasco verrà sostituita la centralina. A confermarlo è stato il team principal Frederic Vasseur durante un incontro con i giornalis...

Jeddah, 15 mar. – (Adnkronos) – La Ferrari di Charles Leclerc penalizzata sulla griglia del Gp in programma domenica in Arabia Saudita. Sulla rossa del monegasco verrà sostituita la centralina. A confermarlo è stato il team principal Frederic Vasseur durante un incontro con i giornalisti, rispondendo alle domande su cosa è accaduto al Sakhir: "Ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un’analisi approfondita sull’accaduto e credo che tutto ora sia sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione".

Leclerc sarà quindi costretto a scontare la penalità in griglia per la sostituzione della centralina (e forse anche della batteria) con almeno dieci posizioni. Ma al momento non sappiamo ancora esattamente cosa verrà cambiato e quindi l'esatta entità della penalità.

Sulla questione affidabilità, inoltre, Vasseur ha risposto anche con un secco "no" alla domanda se il problema della prima gara comporterà una diminuzione di potenza nelle successive, soffermandosi anche sull'umore di Leclerc. "Abbiamo parlato in fabbrica con tutti i dipendenti dopo il Bahrain, è motivato e vediamo cosa potrà succedere Jeddah anche con la penalità. Ma non per questo è demotivato o qualcosa di simile, è convinto e sta lavorando con noi spingendo tutta la squadra. Sta sostenendo tutti in modo positivo".

"Sono abbastanza ottimista sul fatto che in Arabia Saudita si possa fare un passo per essere più vicini alla Red Bull su una pista che è diversa dal Bahrain -sottolinea il team principal della Rossa-. Porteremo anche alcuni aggiornamenti. Non voglio parlare di date, di nuove parti… penso che la cosa più importante sia quella di rimanere concentrati sulla situazione attuale per cercare di ottenere il meglio. Il Bahrain non è sempre molto rappresentativo e siamo ancora nella fase iniziale, con tre giorni di test e un solo GP corso alle spalle. Dobbiamo avere una migliore comprensione dell'auto per ottenere il meglio dal nostro pacchetto". E ancora su Jeddah: "Non è una questione di potenziale della macchina. Penso che a Jeddah sarà una storia completamente diversa e in tutto il fine settimana potremo fare un passo avanti ora che conosco perfettamente la situazione".