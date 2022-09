I Ferragnez erano al Gp di Monza ed hanno fatto una foto con il presidente Sergio Mattarella. La coppia era lì per tifare Leclerc?

Al Gran Premio di Monza erano presenti numerose personalità, dagli sportivi alla gente dello spettacolo. Non potevano mancare anche i politici e tra questi si è presentata la massima carica della classe politica italiana: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gp di Monza, i Ferragnez incontrano il presidente Sergio Mattarella

A scattare un Selfie e fare due chiacchiere con il nostro presidente non poteva mancare una delle coppie più note in Italia: i Ferragnez. Il duo di coniugi composto da Fedez e Chiara Ferragni ha postato una foto su Instagram commentandola con poche parole: “Un vero onore“. Oltre ai Ferragnez, Sergio Mattarella ha incontrato e stretto le mani di molte persone influenti nel mondo della Formula 1, come il presidente della FIA, il presidente della Ferrari e i Team Principal delle scuderie in gara.

Come mai i Ferragnez erano al Gp di Monza?

Fedez e Chiara Ferragni sono stati invitati al Gran Premio di Monza non solo perché sono dei personaggi molto influenti e popolari, ma anche per quell’amicizia tra i due e il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

I Ferragnez hanno incontrato il numero 16 della scuderia di Maranello in vacanza quest’estate ed hanno scattato delle foto insieme. Magari i coniugi sono andati all’autodromo di Monza non solo per fare selfie o presenziare ad uno degli eventi sportivi più importanti, ma per tifare Ferrari e in particolare Leclerc.