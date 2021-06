Grace Hall: “Con le mie lezioni insegno ad ascoltare il corpo ed esprimere la propria femminilità”

Nell’intervista esclusiva Grace Hall ha presentato le sue lezioni e offerto consigli alle donne per esprimere la propria femminilità.

Come valorizzare la bellezza di ogni donna ed esternare la femminilità di ciascuna? Come esprimere la diva che è in te e aumentare sicurezza e autostima? Le donne sono belle, forti, profonde e divertenti, ma anche fragili e insicure, spesso in bilico tra ambizioni e senso di inadeguatezza.

L’arma vincente consiste nel migliorare il rapporto con il proprio corpo, imparare a dialogare con lui e ad ascoltarlo. Come fare? Grace Hall con le sue lezioni offre trucchi e segreti dei quali fare tesoro. Per scoprirli basta iscriversi alle sue lezioni, fissate per mercoledì 9 e giovedì 10 giugno dalle ore 19. Gli incontri saranno incentrati sulla messa a fuoco di metodi e atteggiamenti fisici e mentali per apprendere l’arte di guardare dentro il proprio corpo che chiede di potersi esprimere.

Solo vivendo nel corpo possiamo imparare a godere del momento presente e proiettarci verso una vita più piena e consapevole. L’obiettivo è quello di risvegliare le nostre energie femminine, che spesso vengono oppresse. Per lei, è importante esprimersi con un linguaggio corporeo consapevole, efficace e preciso, entrando in contatto con la nostra femminilità più autentica. Una maggiore consapevolezza consentirà di evolvere il nostro potenziale, di essere a nostro agio e di esprimere la migliore versione di noi stesse, sul palco come nella vita di tutti i giorni.

Nell’intervista esclusiva Grace Hall ha descritto il progetto e le sue lezioni, presentato gli obiettivi prefissati e offerto consigli alle donne (e non solo).

Grace Hall presenta le sue lezioni di femminilità

“Da 12 anni tengo corsi per migliaia di donne alla mia scuola, Il Tempio del Burlesque. L’obiettivo è creare maggiore confidenza con il proprio corpo attraverso il burlesque. Le mie lezioni in streaming sono il frutto di tanti anni di lavoro con le donne. Sono lezioni incentrate sulla messa a fuoco di alcune metodologie e atteggiamenti, sia fisici sia mentali, per imparare a guardare nel proprio corpo. Il corpo di ciascuna chiede di esprimersi, liberandosi dalle sovrastrutture che spesso soffocano l’autenticità di ogni donna. Il mio intento è imparare ad ascoltare il corpo, fino a prenderne più confidenza e poi farlo esprimere. In questo modo è possibile conoscersi meglio e portare alla luce il potenziale spesso nascosto e prezioso. Attraverso ascolto, respirazione consapevole e non solo si può vivere il momento presente in modo appagante”, ha sottolineato Grace Hall parlando del progetto che le ha permesso di organizzare le sue lezioni per supportare e aiutare tante donne.

Quindi ha aggiunto: “Il nostro corpo non è una appendice. È un biglietto da visita ed è lo strumento con il quale facciamo le esperienze dalla vita. È importante quindi instaurare con il corpo un bel rapporto”.

Grace Hall, con le sue lezioni aiuta le donne a trovare sicurezza

Spesso le donne si sentono fragili e inadeguate, perché “bombardate dagli stereotipi”, purtroppo ancora diffusi.

Tuttavia, come precisato da Grace Hall, “sappiamo manifestare una forza incredibile. Gli uomini non ne sono capaci. Riconosciamo le nostre paure e abbiamo voglia di metterci in gioco, mostrando tutto il nostro essere”.

Grace Hall, lezioni e consigli per le donne

Per migliorare il rapporto con il proprio corpo e imparare a guardarsi dentro e ascoltarsi, Grace Hall dà consigli preziosi. I suoi suggerimenti sono fondamentali per ritrovare grinta e autostima dopo un periodo difficile, delicato e di generale smarrimento causato dall’emergenza coronavirus. Con l’arrivo della bella stagione, e lo scenario pandemico che appare finalmente sotto controllo per merito della campagna vaccinale, il sole deve tornare a splendere anche dentro di noi.

In particolare, ha dichiarato: “Bisogna lavorare con il corpo. Consiglio attività come la danza e lo yoga, che permette di entrare in contatto con la propria respirazione e, al contempo, attivare l’attenzione verso ciò che si sta facendo. Imparando a essere più consapevoli del proprio respiro, se ne trarranno straordinari benefici. Importante anche la meditazione: bisogna imparare a fermarsi, ritagliandosi momenti in cui spegniamo tutto ciò che ci circonda e restiamo solo con noi stessi. Così possiamo ascoltare il nostro respiro e godere del momento. Piano piano, potremo cogliere il fluire dei nostri pensieri e delle emozioni. L’osservazione di tutto ciò fa guadagnare il famoso “centro di gravità permanente”. Sono strumenti straordinari. Bisogna imparare a osservare la nostra mente e spesso ci si riesce grazie al nostro corpo. Nell’immobilità impari a osservare le dinamiche interiori. In questo modo se ne prende consapevolezza”.

“Lavorare sulla persona e la natura del nostro corpo è importantissimo: aprendo il nostro corpo, per esempio mantenendo una buona postura eretta, troveremo giovamenti sul piano emotivo. Stare dritti sulla schiena, aprire il petto, non avere le spalle ricurve e indossare un bel sorriso, possono essere armi vincenti. Bisogna porsi in modo positivo e solare. “Piangi e piangerai da solo, sorridi e il mondo sorriderà con te”: è una citazione molto vera. Consiglio anche teatro e pilates, così come tutte le attività che permettono di entrare in connessione con il proprio corpo”. Così Grace Hall ha offerto suggerimenti importanti per chi ha un rapporto incerto e conflittuale con il proprio corpo.