Gracia De Torres, l’ecografia sorprende tutti: “Quando desideri troppo un miracolo ne arrivano due!”

Gracia De Torres ha annunciato ai suoi fan che diventerà mamma di due gemelli: lei e Daniele Sandri sono al settimo cielo.

Gracia De Torres ha confessato ai fan dei social i problemi da lei vissuti a causa dell’infertilità e a sorpresa, dopo aver annunciato la sua prima gravidanza, ha rivelato di aspettare due gemelli.

Gracia De Torres: i due gemelli

Con gioia incontenibile Gracia De Torres ha rivelato ai suoi fan di aspettare due gemelli insieme al marito, Daniele Sandri. L’ex volto dell’Isola dei Famosi ha postato un’ecografia e ha scritto entusiasta: “A volte quando desideri troppo un miracolo, arrivano due!”, ha scritto nel suo post, e ancora: “P.s non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo. Devi dire che alcuni di voi ( vedendo le dimensioni della mia pancia avete indovinato). Amori non vediamo l’ora di mangiarvi!”

Insieme al marito Gracia De Torres ha mostrato il party di Gender Reveal dove ha scoperto di aspettare un maschietto e una femminuccia.

Gracia De Torres: l’infertilità

Attraverso i social Gracia De Torres aveva annunciato la gravidanza senza nascondere le difficoltà da lei vissute in passato a causa di alcuni problemi d’infertilità. La modella aveva dichiarato di aver iniziato a manifestare dei problemi fisici dopo la sua partecipazione al reality show dei naufraghi: “Dopo l’Isola dei famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato. Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose.

Non voglio entrare nel dettaglio. Spero piano piano di recuperare un equilibrio fisico perché questo figlio lo vogliamo”, aveva confessato. Oggi sembra che finalmente lei e Daniele Sandri siano riusciti a realizzare il loro sogno.

Gracia De Torres: il dramma

In un video condiviso via social Gracia De Torres si è mostrata in lacrime confessando quanto avesse sofferto non riuscendo ad avere un bambino durante i primi anni del suo matrimonio.

“Ho passato un momento difficile non solo per la pandemia in tanti mi hanno chiesto quando fai figli, quando fai i figli, quando fai i figli… volevo semplicemente dirvi di non fare mai quella domanda a una ragazza, non la fate mai. Ci deve essere una sensibilità. Non tutte le donne possono avere dei figli”, ha dichiarato la modella, e ancora:

“3 anni fa un po’ prima di sposarci Daniele mi ha confessato di essere pronto a diventare papà, e io mi sono sciolta… Da quel momento abbiamo iniziato a provare in modo molto naturale e tranquillo… Il tempo passava e niente. Diciamo che l’isola mi aveva un po’ scombussolata , ma dopo mi sentivo bene. Dopo un anno sono iniziati i primi accertamenti, per essere sicuri che fossimo a posto per avere figli (sia Daniele che me). Abbiamo fatto davvero tante prove e per fortuna tutto era a posto , per cui La mia ginecologa mi ha consigliato di fare una stimolazione con pastiche e rapporti mirati , ma ancora niente”.