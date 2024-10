Graduation Ceremony 2024 di Rome Business School

Roma, 1 ott. (askanews) – Oltre 4300 i presenti al Palazzo dello Sport per celebrare il Graduation Day di Rome Business School. Protagonisti dell’evento, più di 2000 studenti provenienti da 122 diverse nazioni, di cui il 40% dall’Italia, accompagnati dalle loro famiglie e iscritti a uno dei 58 Master di RBS: il 6% frequentante l’MBA, 13% Marketing, 10% Project Management, 9% Luxury, 5% Finanza, 5% Supply, 9% Data & AI e il restante 43% altre specifiche aree.

Per Nico Losito, vicepresidente di IBM Technology Italy padrino dell’evento e membro del Corporate Advisory Board di Rome Business School, si tratta della celebrazione di un percorso di crescita che ha trasformato questo gruppo di studenti in professionisti migliori. Aggiungendo, diretto agli studenti della Rome Business School, che forma ‘Better managers for a better world’, l’importanza di avere le competenze e, soprattutto, la responsabilità di realizzare un nuovo paradigma, dove il profitto può coesistere con l’uso rigenerativo delle risorse produttive.

Durante la cerimonia stono stati premiati Rocco Forte Group, che ha ricevuto il premio come Top Employer Partner 2024 per aver reclutato il maggior numero di studenti di Rome Business School nell’ultimo anno, la professoressa Michela Bonafoni come miglior Program Director, a direzione dell’Executive Master in Gestione della Moda e del Lusso, i due docenti Costas Piliounis e Valentino Megale, rispettivamente per il Global Master in Human Resources, e l’International Online Master in Artificial Intelligence, e infine TerraBreeze come miglior idea di startup sviluppata all’interno del programma RBS4Entrepreneurship.

Oggi i laureandi entrano a far parte della famiglia di Rome Business School, formata da più di 8000 alumni inseriti in un network composto da leader, imprenditori, manager e aziende operanti in tutto il mondo tra cui: Amazon, Louis Vuitton, PwC, KPMG, Accenture, Deloitte, Ferrero, Enel.

RBS per realizzare questo obiettivo si avvale di un network di oltre 1150 aziende, una faculty di 336 membri tra docenti e Program Director, di accordi con istituzioni educative in 63 diversi paesi, di 106 top manager parte del proprio Corporate Advisory Board che apportano innovazione e sinergie tra aziende, istituto e studenti. Una qualità che è stata ampiamente riconosciuta grazie a importanti premi e riconoscimenti ricevuti da istituti di rating prestigiosi e classifiche internazionali.

Nell’anno accademico 2023-2024, il programma formativo ha incluso anche 209 workshop e 73 business practice labs, realizzati con il supporto di aziende come KPMG, Nokia e NTT Data. Inoltre, i Capstone Projects, i progetti finali più importanti e formativi, hanno permesso agli studenti di applicare le competenze apprese in casi aziendali reali, collaborando con 25 aziende, tra cui Canon, Oracle e Pomellato. Queste esperienze sono rese possibili grazie al network di oltre 1150 aziende partner a livello mondiale, tra cui Google, Bvlgari, Amazon, Deloitte, Tim, Enel e L’Oréal.

Come ha sottolineato Antonio Ragusa, Dean di Rome Business School, l’obiettivo realizzato è quello di vedere ogni anno, gli studenti crescere e trasformarsi in leader capaci di affrontare le sfide globali con innovazione e responsabilità.