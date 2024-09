Graduation Day, gli Executive Masters alla Luiss Business School

Roma, 9 set. (askanews) – Terza giornata di Graduation Day della Luiss Business School a Villa Blanc, questa volta dedicata agli Executive Masters, ossia studenti con percorsi di carriera già avviati che decidono di aggiornare le proprie competenze ed arricchire il proprio network. In apertura di giornata Federica Brunetta, Head of Executive Masters, ha riportato i saluti istituzionali.

“La Luiss Business School da sempre è impegnata nel miglioramento continuo della formazione. Oggi celebriamo la conclusione dei percorsi dell’anno accademico 2022-2023, ci sono in aula i partecipanti dell’edizione 2023-2024 e ci prepariamo ad accogliere gli studenti, che da novembre, inizieranno con le nuove coorti nella nostra scuola. Per chi termina oggi non è un saluto ma un arrivederci, perché la scuola vuole essere un luogo di scambio e di comunità, motivo per cui resteranno nella community dei nostri alunni”.

Tra i partner presenti in questa giornata, abbiamo parlato con Valentino Confalone, Country President Novartis Italia, che ha voluto lanciare un messaggio agli studenti presenti.

“Lanciamo un messaggio di aprirsi al cambiamento, di aprirsi al rischio di fallire e di imparare dal fallimento. Bisogna aprirsi alla diversità, ovvero di aprire la propria mente e le proprie idee ad evolvere sulla base delle opinioni degli altri. C’è bisogno nel nostro paese di un cambiamento della cultura aziendale, aprendosi alla diversità. Gli studenti Executive Luiss che completano il percorso formativo hanno una responsabilità che è quella di essere loro attori di questo cambiamento”.

Una giornata di festa che ha visto gli studenti sfilare davanti ai propri familiari e ricevere il diploma sotto incessanti applausi, con il consueto lancio del tocco.