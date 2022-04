Grammy Awards, vincono Silk Sonic, Jon Batiste e Olivia Rodrigo

Milano, 4 apr. (askanews) – Tre artisti hanno sbancato i Grammy Awards, gli Oscar della musica, alla cerimonia di premiazione a Las Vegas. Il giovane jazzista Jon Batiste ha ricevuto da Lenny Kravitz il Grammy per l’album dell’anno grazie a We Are, ispirato al movimento Black Lives Matter; i Silk Sonic, il duo Bruno Mars e Anderson Paak, hanno trionfato per la miglior canzone e per il best record of the year grazie a Leave the Door Open.

La diciannovenne Olivia Rodrigo, ex stellina Disney, ha vinto i premi per il miglior album pop (“Sour”), la migliore performance individuale pop (“Drivers Licence”) e per la migliore artista emergente.

Nella serata, lungo e commovente omaggio ai Foo Fighters, segnati dalla recente morte del batterista della rock band Taylor Hawkins e vincitori di tre premi.

Tra i vincitori di questa edizione anche il dg sudafricano Black Coffee, vincitore del Grammy per il miglior album dance/elettronica.