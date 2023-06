Uno dei peggiori gruppi di pedofili britannici è stato condannato a 190 anni di prigione. Sette vittime di età inferiore ai 13 anni hanno subito abusi per quasi un decennio.

190 anni di prigione per il peggior gruppo di pedofili della storia della Gran Bretagna

Una delle peggiori bande britanniche di pedofili è stata condannata ad un totale di 190 anni di prigione. Sette vittime di età inferiore ai 13 anni hanno subito abusi per quasi un decennio nelle aree di Walsall e Wolverhampton, in quella che un giudice ha definito una campagna “prolungata e sostenuta” che ha lasciato i bambini “terribilmente danneggiati psicologicamente“. Dopo vari processi penali, le ultime quattro persone coinvolte sono state incarcerate. In totale si tratta di 21 persone. Matthew Evans, di 32 anni, e John Griffiths, di 66 anni, sono stati condannati a 17 anni e mezzo, mentre Violet Griffiths, di 66 anni, è stata condannata a 15 anni e Natasha Webb, di 37 anni, a nove anni. Il giudice Simon Ward ha specificato che i bambini sono rimasti profondamente segnati e traumatizzati e che sono arrivati a credere che avere rapporti con adulti fosse normale.

Riferendosi a una delle vittime, il giudice ha affermato che ci vorranno “molti anni” per avere una vita normale a causa degli abusi “depravati”, spiegando che ha sofferto di episodi psicotici, depressione e disturbo da stress post-traumatico, tanto da cercare di togliersi la vita. Stessi sintomi anche per altre vittime. Oltre alla pena detentiva, Evans è stato soggetto a un ordine di prevenzione dei danni sessuali (SHPO) per 30 anni e un ordine restrittivo a tempo indeterminato. Violet Griffiths ha ricevuto un SHPO di 20 anni e un ordine restrittivo a tempo determinato, come John Griffiths. Webb ha un disturbo dell’apprendimento e un QI di 59, per cui è stata dichiarata “facilmente manipolata e influenzata da coloro che sono più capaci“. “I crudeli abusi che hanno inflitto alle vittime per anni hanno causato loro danni fisici e psicologici estremi, lasciandoli traumatizzati” ha dichiarato Joanne Jakymec, procuratore capo, sottolineando che nessuno ha dimostrato il minimo rimorso.

Gran Bretagna, gruppo di pedofili condannati: le condanne precedenti

Prima di questi ultimi quattro condannati, altre persone sono state incriminate nei primi due processi. I precedenti condannati: