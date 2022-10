Gran Bretagna, allarme per una nuova ondata di casi covid

Cosa sta succedendo in Gran Bretagna e perché le autorità sanitarie stanno lanciando un preciso allarme per una nuova ondata di casi covid

In Gran Bretagna scatta l’allarme per una nuova ondata di casi covid: dopo gli appelli alla prudenza di luglio, quando le vittime totali avevano toccato quota 200mila, le nuove varianti stanno iniziando a proliferare anche grazie a due precisi fattori: capacità di aggirare la copertura vaccinale e misure di protezione azzerate da tempo.

Appelli inutili delle autorità sanitarie

I media spiegano che gli appelli a reintrodurre le mascherine da parte di medici non hanno sortito effetto e che si fanno pochi tamponi, il Messaggero in particolare rileva che “un monitoraggio del King’s College di Londra segnalava 349 mila contagi al giorno e 4,2 milioni di persone positive, come nella fase più acuta di Capodanno”.

Gran Bretagna, nuova ondata di casi covid

Il dato è evidente: il Regno Unito è all’inizio di una nuova ondata di coronavirus che potrebbe palesare i suoi effetti in inverno e “paralizzare il sistema sanitario nazionale”.

In soli sette giorni contagi a più 14%

Le varianti di Omicron sono notoriamente in grado di aggirare l’immunità e di dati lo dimostrano: nella settimana dal 10 al 17 settembre i casi sono aumentati del 14%. Il Daily Mail siega poi che le nuove sottovarianti di Omicron si stiano “evolvendo”. E il governo guidato da Liz Truss? Per il momento non appare probabile che possa reintrodurre restrizioni.