Gran Bretagna, boom di contagi da Covid: 42.302 nuovi casi solo oggi

Numeri così alti a causa del covid non si vedevano da gennaio nel Regno Unito.

Le conseguenze del campionato europeo si stanno mostrando in Gran Bretagna: mentre, infatti, in Italia sembra che i numeri da contagio da covid si stiano sotto controllo, nel Regno Unito la situazione torna a essere molto simile a quella vissuta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Cento morti e mille ricoverati in 48 ore tra ieri e oggi, stando all’ultimo bollettino del Ministero della Salute britannico.

Regno Unito, contagi da record: 42mila positivi in 24 ore, mai così tanti da gennaio

Insomma, nelle ultime 24 ore si sono registrare oltre 42mila nuovi positivi, mentre ieri erano state circa 36mila.

I dati epidemiologici che provenengono dal Regno Unito sono purtroppo sempre più preoccupanti, nonostante si stia parlando del Paese che ha effettuato la campagna vaccinale in maniera più veloce nel mondo: la Gran Bretagna, difatti, è l‘unico Paese con il 90% della popolazione adulta che ha ricevuto almeno la prima dose e il 68% che ha già avuto entrambe.

L’aggiornamento del bollettino nel frattempo era stato cancellato per “problemi di elaborazione“. Tuttavia, il Ministero della Salute ha comunque fornito il dato dei nuovi contagi, che sono stati, come accennato pocanzi, 42.302. Un boom della nuova ondata provocata dalla variante Delta. Da sei mesi i numeri non erano così alti.

Regno Unito, contagi da record: 49 morti

Per quanto concerne i morti il loro numero si equivale a 49, mentre nella giornata di ieri, 13 luglio, erano stati 50.

Disgraziatamente, appare evidente che il numero dei decessi sta pian piano crescendo proporzionalmente ai contagi. In aggiunta, attenendoci alle statistiche i morti sono destinati ad incrementare ulterioramente. Come mai? Sembra che la cifra dei decessi per coronavirus di oggi sia il riflesso dei contagi di un mese fa: allora, infatti, i positivi erano meno di 10 mila al giorno.

Regno Unito, contagi da record: sale pure il numero di ricoverati da Covid

Poniamo ora l’attezione ai ricoverati: anch’essi proprio negli ultimi giorni stanno aumentando, basti pensare che tra ieri ed oggi si parla di oltre i mille. Nonostante, dunque, la vaccinanzione prosegua senza interruzione, si prospetta che ad agosto la Gran Bretagna toccherà nuovamente le centinaia di vittime giornaliere a causa del Covid-19.