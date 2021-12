Sajid Javid, ministro della Salute del Regno Unito, ha dichiarato che entro un mese in Gran Bretagna ci saranno un milione di casi di variante Omicro

Gran Bretagna, il ministro della Salute: “Un milione di casi di variante Omicron entro un mese”

Sajid Javid, il ministro della Salute del Regno Unito, intervistato da Sky News, ha dichiarato che “in Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casi di variante Omicron” entro un mese. Il ministro ha spiegato che per quanto riguarda questa nuova variante la strategia è stata quella di guardagnare del tempo per valutarla e capire come costruire delle difese in modo da proteggere le persone.

Gran Bretagna, il ministro della Salute: “Si diffonde molto rapidamente”

“Negli ultimi giorni abbiamo iniziato a saperne di più sulla variante. E una di quelle cose che abbiamo imparato è che si diffonde molto, molto rapidamente. Si diffonde più velocemente di qualsiasi altro Covid che abbiamo visto finora” ha dichiarato Sajid Javid, sottolineando che si tratta di una variante che si diffonde in modo molto più veloce.

Gran Bretagna, il ministro della Salute: “Vaccinazione obbligatoria eticamente sbagliata”

Il ritmo di diffusione della variante Omicron è molto rapido, per questo il ministro teme che “entro questo mese potremmo avere circa un milione di infezioni nella comunità in tutto il Regno Unito“.

Sulla vaccinazione obbligatoria per tutti, Javid ha dichiarato di ritenerla “eticamente sbagliata” e “anche a livello pratico non funzionerebbe“.