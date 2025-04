Gran finale a Milano per il Palasport Tour 2025 di Sfera Ebbasta

Milano, 9 apr. (askanews) -Con il quarto sold out milanese all’Unipol Forum è calato martedì 8 aprile il sipario sul Palasport Tour 2025 di Sfera Ebbasta, la catena di 11 date da tutto esaurito – prodotte da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live- che per i mesi di marzo e aprile hanno visto il Trap King conquistare i palazzetti italiani.

Dal doppio sold out allo Stadio di San Siro nel 2024 ai 4 sold out all’Unipol Forum del 2025, in soli 9 mesi Sfera Ebbasta ha totalizzato 170.000 biglietti venduti nella sola città di Milano, realizzando un totale di oltre 270.000 biglietti venduti tra Stadi e Tour Palasport.

La traversata live del TOUR 2025 ha acceso un inedito spotlight sulla storia di Sfera, ripercorrendo hit dopo hit gli ultimi 10 anni in musica – dalle origini alla fama globale, preparando la strada al suo ritorno al blocco con i brani dell’ultimo album X2VR (Island Records).

Nelle quattro notti milanesi all’Unipol Forum non sono mancati sul palco colleghi e amici – da SCH a Guè, da Baby Gang a Tedua e Paky; e per il gran finale di martedì, Sfera ha voluto con sé Shiva, con cui ha presentato in anteprima un nuovo brano inedito.

L’avventura live del Trap King prosegue ora tra giugno e agosto allo Stadio Maradona di Napoli (7 giugno) e sui palchi dei principali festival estivi con gli appuntamenti del Summer tour 2025. Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.