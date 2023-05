Gran Sasso, due alpinisti precipitano e perdono la vita

Tragedia sul versante teramano del Gran Sasso, dove due alpinisti sono morti dopo essere precipitati mentre si trovavano impegnati in un’escursione di sci d’alpinismo. In corso il recupero dei corpi.

In queste ore sono impegnate sul posto le squadre di soccorritori, intente a recuperare i corpo dei due alpinisti deceduti, di cui ancora non si conoscono le generalità, per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna.

L’incidente s’è verificato sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo. A lanciare l’allarme sarebbero stati altri due alpinisti, che si trovavano invece impegnati nell’escursione su un’altra via.