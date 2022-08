Gran Sasso, tre turisti sono stati feriti da un fulmine: uno è ricoverato in gravi condizioni

Il maltempo colpisce ancora e stavolta, sul Gran Sasso, un fulmine, ferisce tre turisti di cui uno gravemente. Nulla di grave per gli altri due.

Paura sul Gran Sasso per tre escursionisti. Un fulmine li ha colpiti mentre stavano scalando la montagna. Immediati i soccorsi. Uno dei tre alpinisti è ricoverato in condizioni gravi.

Una gita, un’escursione, una giornata da passare all’avventura, si è trasformata in un incubo per tre ragazzi che stavano scalando il Gran Sasso. Un nubifragio non atteso si è abbattuto sulla catena montuosa in provincia dell’Aquila. A soccorrere i giovani, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, si legge su TgCom24, sono stati il 118 e il Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo che sono intervenuti in elicottero.

I soccorritori hanno trovato difficoltà a raggiungere il luogo dell’incidente.

Attenzione ai fulmini!

Non è la prima volta che si legge di persone colpite dai fulmini. Questo fenomeno atmosferico non dà pace alle persone più sportive e agli escursionisti. Un volto noto nel mondo dell’imprenditoria italiana è deceduto proprio ieri, 26 agosto 2022, a causa di un fulmine. Si tratta di Alberto Balocco, ucciso da un fulmine mentre a bordo della sua mountain bike.