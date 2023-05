Milano, 11 mag. (askanews) – La Dop del Grana Padano, lo sport olimpico e una ricetta stellata. Sono questi gli ingredienti chiave dell’evento organizzato dal Consorzio di tutela del Grana Padano per ufficializzare l’accordo raggiunto col Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Giovanni Malagò

presidente Fondazione Milano Cortina 2026: “Quando pensi all’Italia pensi all’arte, alla storia, ma anche e soprattutto all’enogastronomia e qui ci siamo: Grana Padano è una eccellenza, rappresenta questi territori: sembra fatta apposta la candidatura, abbiamo costruito tutto intorno alla Pianura Padana. Loro sono fieri delle loro radici noi siamo coi 5 cerchi olimpici il marchio più prestigioso per raccontarle”.

Quella organizzato nello stand del Consorzio di tutela del Grana Padano a Tuttofood, manifestazione dell’agroalimentare in corso a fieramilano, è stata una festa, come l’ha definita il presidente, Renato Zaghini, per celebrare questo formaggio ambasciatore dell’agroalimentare italiano nel mondo. Renato Zaghini, presidente Consorzio Grana Padano: “Sono anni che riusciamo ad aumentare la nostra quota di export, quest’anno c’è stata un’ulteriore accelerazione e questo non può che farci guardare con più ottimismo al futuro: vogliamo che questo prodotto si espanda nel mondo. Per noi l’estero è importantissimo il 50% delle nostre 5,2 mln di forme vanno all’estero”.

A sancire l’accordo che vedrà il Grana Padano Dop al fianco delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come sponsor, un piatto firmato da Andrea Aprea, chef una stella Michelin. Tenendo d’occhio l’equilibrio nutrizionale, Aprea ha messo “L’energia di Grana Padano nel suo uovo”, unendo appunto a un uovo di selva al Grana Padano Riserva, a del pane integrale raffermo e ai funghi cardoncelli. “La volontà è quella di fare una ricetta golosa perchè io sono un cuoco – ci ha detto – ma con la nutrizionista abbiamo cercato di ridurre la parte dei grassi animali mettendo insieme la part delle fibre vegetale, i sali minerali dei funghi la parte proteica di uovo e grana padano e la parte dei carboirati del pane riuscendo a bilanciare una ricetta golosa ma fruibile da uno sportivo”.

Un’interpretazione di gusto dell’unione tra questo formaggio simbolo dell’agroalimentare italiano e i Cinque cerchi olimpici, che nelle parole di Zaghini diventano un messaggio di portata mondiale:

“I 5 cerchi rappresentano l’unione del mondo noi stiamo vedendo che il mondo sta andando verso la divisione, guerra, e il messaggio che vogliamo dare come Grana Padano è di unità, tranquillità e buon senso. Noi vogliamo partecipare a quei cinque cerchi che sono inattaccabili perchè anche Il Grana Padano sia in questa linea di pensiero”.