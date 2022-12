Grand Prix Startup, i premiati: Néolithe sostenuta da BpiFrance

Milano, 3 dic. (askanews) - Tra i premiati della prima edizione del Grand Prix Startup, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese in Italia, c'è Néolithe, sostenuta da BpiFrance. L'invenzione di Néolithe (2019) è nata dalla collaborazione tra un ex artigiano della pietra con con...

Milano, 3 dic. (askanews) – Tra i premiati della prima edizione del Grand Prix Startup, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese in Italia, c’è Néolithe, sostenuta da BpiFrance.

L’invenzione di Néolithe (2019) è nata dalla collaborazione tra un ex artigiano della pietra con conoscenze tradizionali e due giovani ingegneri. La conoscenza dei minerali e l’applicazione di tecnologie industriali all’avanguardia hanno dato vita a un’innovazione etica: la fossilizzazione, un processo che ha rivoluzionato il trattamento dei materiali di scarto non

riciclabili che, fino ad oggi, venivano interrati o inceneriti.

Il processo di fossilizzazione dei rifiuti funziona con rifiuti non riciclabili, non inerti e non pericolosi, come i rifiuti domestici e i rifiuti industriali ordinari provenienti dalla decostruzione. Questi materiali di scarto ricevono una nuova vita

da Néolithe: il nuovo minerale, chiamato Antropocite, ha le stesse caratteristiche tecniche e meccaniche degli aggregati tradizionali e possono essere utilizzati nei sottofondi stradali e nel calcestruzzo.